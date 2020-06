Radioshow Nr. 6

Geschlossene Opernhäuser, leere Straßen, verwaiste Spielplätze, verstummtes Gelächter – Stille ist ein Klang, den jeder und doch keiner kennt. Während der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der letzten Monate war er von einer ganz besonderen Seite erfahrbar. Wo gewohnte Klangquellen verstummen, richtet sich eine Art akustisches Mikroskop auf den Hintergrund: Vogelzwitschern, Grillenzirpen, Wind, Regen, aber auch Verkehrs- und Maschinengeräusche wer- den plötzlich zu akustischen Protagonisten. Josquin Desprez, Peter Eötvös, Ashley Fury – Komponist*innen aus allen Epochen haben ganze Dramen für sie geschrieben. In jüngerer Zeit spielen sie sich immer öfter an der Grenze der Hörbarkeit ab – und darüber hinaus: im Infra- und Ultraschallbereich, wo Wale singen und Fledermäuse schreien. In der Radioshow- Sommerausgabe wollen wir gemeinsam mit Musiker*innen und Gesprächsgästen diese verschiedenen Sphären erkunden und unser Ohr auf sie richten.