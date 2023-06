„Das STADTRADELN beginnt im Landkreis Göppingen in diesem Jahr am 1. Juli um 11 Uhr vor dem alten Rathaus in der Geislinger Fußgängerzone mit Landrat Edgar Wolff und Oberbürgermeister Frank Dehmer. Zuvor führt eine Fahrrad-Sternfahrt durch den Landkreis nach Geislingen. In der Fußgängerzone werden verschiedene Aktionen rund um das Fahrradfahren geboten, z.B. Infostände, ein RadCheck oder eine Fahrrad-Codierung durch den ADFC."