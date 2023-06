Willkommen auf dem Schubart-Pfad. Sechs Jahre lebte Christian Friedrich Daniel Schubart

(1739 – 1791) in Geislingen an der Steige. Der Komponist, Musiker, Dichter und Journalist hat seine Spuren in der Stadt hinterlassen. Begeben Sie sich mit unserem Stadtführer Claus Bisle „Auf den Spuren von Christian Friedrich Daniel Schubart“.