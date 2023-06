Ausstellung: Robert Stubner - Der stille, vergessene Geislinger Künstler

Wir erinnern an den Maler Robert Stubner, sein Werk und an sein zurückgezogenes Kunstschaffen in der Abgeschiedenheit seines Ateliers in der Geislinger Karlstraße. Robert Stubner wurde 1911 im böhmischen Wallern geboren und studierte in den 1930er-Jahren in Prag Architektur und Malerei. 1935 war er Mitglied im Verband Deutscher Grafiker und beteiligte sich an Ausstellungen, in Prag galt er während des Nazi-Regimes als "entarteter" Künstler. Nach seiner Heirat mit Felicitas Maresch kam 1939 die Tochter Susanne zur Welt, die 1945 bei einem tragischen Unfall starb. Nach amerikanischer Kriegsgefangenschaft kam Stubner zunächst bei Verwandten im Kreis Kötzting unter. 1971 zog er dann nach Geislingen zu seinem Bruder, dem Arzt Rudolf Stubner. 1972 wurde ihm eine Wohnung und ein kleines Atelier in der Karlstraße eingerichtet. Dort lebte er bis zu seinem Umzug ins Pflegeheim im Jahre 2009. In dieser Zeit arbeitete er für sich im Stillen kontinuierlich an seinem umfangreichen und sehenswerten Werk weiter, das zumeist Menschen und Akte zeigt, die gestisch und farblich aufgelöst zu sein scheinen. Er starb 2011.

