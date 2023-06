Lesung mit Claus Bisle: 1000 Höllen bis zur Gegenwart, Band V

Auf dem Protagonist Manuel Jebich lastet ein Fluch, er ist verdammt, die gesamte Menschheitsgeschichte durchleben zu müssen. Band V befasst sich mit den Jahren 500 – 800 n. Chr. In ihnen erblüht das Gedankengut des Islams. Kaiser Iustinians Handeln spiegelt das Bestreben eines Wladimir Putins. Iustinians Kriege sind direkte Parallelen zum Ukrainekonflikt. Sie eröffneten in der Spätantike einen Weltkrieg mit verheerenden Folgen. Die Lesung wird mit einer kleinen Feier verbunden, da nunmehr die Hälfte des Gesamtprojekte der „1000 Höllen“ veröffentlicht ist. Das außergewöhnliche Romanprojekt des Autors spricht Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen an. Die historischen Episoden sind durchweg ohne Vorkenntnisse des Gesamtromans verständlich.

Für den musikalischen Rahmen sorgt Renate Menzel-Bisle