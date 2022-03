Sicher e-biken!

Ziel ist es, die Fahrtechnik aller Kursteilnehmer*innen zu verbessern und damit die allgemeine Verkehrssicherheit zu erhöhen. In maßgeschneiderten Kursen bieten wir hierfür jede Menge Fahrspaß mit dem Pedelec.

Neben zahlreichen Fahrtechnik-Übungen zur Schulung der Koordination und Reaktion, werden auch Themen der Verkehrssicherheit behandelt. Qualifizierte Trainer*innen gehen dabei speziell auf die Bedürfnisse und das Können der jeweiligen Teilnehmenden ein. Das 3 stündige radspaß-Training eignet sich besonders für alle Personen, welche das Pedelecfahren neu für sich entdeckt haben, Fragen rund um das Pedelec(-Fahren) haben oder einfach nur ein paar Koordinations-Übungen machen möchten.

Auf einem Übungs-Parcours werden spezielle Fahrsituationen erprobt, um in sicherer Umgebung ein Gefühl für das Rad zu entwickeln. Am Ende sollen alle Teilnehmende vor allen Dingen Spaß am Kurs und noch mehr Spaß und Sicherheit auf allen Pedelec-Fahrten haben.

Termine in Rottenburg am Neckar:

24.04. morgens ab 09.00 Uhr bis 12.00

14.05. morgens ab 09.00 Uhr bis 12.00

02.07. morgens ab 09:00 Uhr bis 12:00

Ort: Übungsplatz bei der Festhalle

Trainer: Karle Seemann ADFC Tour Guide

Benötigtes Kursmaterial

ein fahrtüchtiges Pedelec (oder Fahrrad)

passende Ausrüstung (Helm, Kleidung je nach Witterung, etwas zu trinken)

Die Teilnehmerzahl jedes Kurses ist auf 10 begrenzt.

Eine Anmeldung über die Website www.radspass.org ist zwingend notwendig.

Bei Regen findet der Kurs nicht statt. Die Absage erfolgt dann vor Ort. Die Kurse sind kostenfrei.

