Radtour Barock by Bike

Für diese Stadtrundfahrt schwingen wir uns auf den Fahrradsattel und erkunden Ludwigsburgs Entstehung und Entwicklung hin zu der modernen l(i)ebenswerten Stadt, die sie heute ist.

Wir starten an der Radstation am Bahnhof, fahren entlang der ehemaligen Stadtgrenze und passieren dabei die Torhäuser, welche ursprünglich Durchlässe in der Stadtmauer bildeten. Wir erfahren, was es mit „Gänsfußallee“ und „Kastanienbeutel“ auf sich hat, wo der kleine Schiller gewohnt und Casanova übernachtet hat. An der grünen Bettlade haben wir den höchsten Punkt unserer Tour erreicht und radeln nun vom Salonwald durch das rechtwinklige Straßenmuster zum Ursprung der Barockanlage, dem Residenzschloss. Von dort schließlich sind es nur noch ein paar Meter zum städtischen Prunkstück, dem barocken Marktplatz. Zwischendurch gibt's immer wieder Pausen für Fotos und spannende Anekdoten und Geschichten rund um die Entwicklung der Stadt.

Treffpunkt: Radstation am Bahnhof Westausgang (Start und Ziel)

Dauer: ca. 2 Stunden

Länge: ca. 8 km

Gästeführer: Bernd Meinholdt

Kontakt und Reservierung: Tickets sind aufgrund der aktuellen Situation nur im Vorverkauf in der Tourist Information im MIK, Eberhardstr.1, erhältlich. Diese Führung ist auch für Gruppen buchbar.