Vernissage: „Wellen der Zeit – 100 Jahre Radio im Südwesten“

Begrüßung: Erster Bürgermeister Falk-Udo Beck Im Anschluss an die Eröffnungsveranstaltung mit Einführung in die Geschichte des Radios und musikalischer Umrahmung durch das Ensemble Workshop JAZZ kann die Ausstellung im FilderStadtMuseum besichtigt werden. Die Eröffnung findet in der Städtischen Galerie Filderstadt (Bonländer Hauptstraße 32/1, Filderstadt-Bonlanden) statt. Die Ausstellung "Wellen der Zeit" wird im FilderStadtMuseum (Klingenstraße 19, Filderstadt-Bonlanden) präsentiert.