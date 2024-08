Einladungskarte zur Ausstellung: Axel Zimmermann | KörperHaft

Vernissage: Sonntag, 29. September 2024, 11:15 Uhr

Begrüßung: Oberbürgermeister Christoph Traub

Musik: Bernd Köhler, Alphorn Freundinnen und Freunde erinnern in einer Gesprächsrunde an Axel Zimmermann.

Axel Zimmermann Wie kaum ein anderer prägte Axel Zimmermann die kulturelle Szene im noch jungen Filderstadt. Als gelernter Glasmaler und Kunstpädagoge wirkte er als Vorsitzender der „Künstler der Filder“ jahrzehntelang beim Aufbau der Städtischen Galerie Filderstadt, bei der Gründung der Kunstschule und bei großen Bildhauer-Symposien und Gemeinschaftsausstellungen wie „LandArt gegen Landraub“ mit. Die Jahn-Schule Harthausen bekam mit ihm als Rektor ein eigenes Profil. Der Deutsch-Grieche war gesellig und in vielen Gruppierungen unterwegs: bei den Lions, beim Ökumenischen Männer-Kochclub, bei den Falken und später der SPD. Seine eigene künstlerische Tätigkeit umfasst die Glasmalerei, die Malerei und vor allem die Zeichnung, mit der er gekonnt aktuelle Geschehnisse karikierte und regelmäßig beim traditionellen Aktzeichnen in der Galerie seine Wahrnehmung schulte. 2024 wäre er 80 Jahre alt geworden – er starb im Jahr 2016 – viel zu früh und zu plötzlich! Ihm zu Ehren entstand die Idee seiner Freunde und Weggenossen zu dieser Ausstellung, die noch einmal seine künstlerische Laufbahn zeigen möchte. So vielfältig wie sein Leben so wird es auch diese Ausstellung sein: Glasmalerei und Objektkunst, Malerei und Zeichnung. Die Ausstellung wurde in Kooperation mit dem Ökumenischen Männerkochclub Harthausen (MKC) und mit Unterstützung von Volksbank Filder eG und Bürgerstiftung Filderstadt realisiert.

Ausstellungsdauer: 29. September bis 27. Oktober 2024

Veranstaltungen während der Ausstellung:

Montag, 7. Oktober, 19:00 Uhr – MKC und Freunde/Gäste (auf Einladung)

Freitag, 11. Oktober, 19:00 Uhr – Lieder von Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden – ein Mitsingabend mit Rainer Arnold

Donnerstag, 17. Oktober, 18:30 Uhr – Lions Club (auf Einladung)

Samstag, 19. Oktober, 15:00 Uhr – Führung durch die Ausstellung

Freitag, 25. Oktober, 16:00 – 22:00 Uhr – Offenes Aktzeichnen

Ausstellungsort: Städtische Galerie Filderstadt, Bonländer Hauptstraße 32/1, 70794 Filderstadt

Öffnungszeiten: Donnerstag 10:00 – 12:30, Samstag 15:00 – 18:00, Sonntag: 11:00 – 17:00 Uhr