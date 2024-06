47. MVB Hocketse (Jubiläumshocketse) 13.-14.07.2024

Gestaltung WernerMeinelt

100 Jahre Musikverein Bernhausen, das heißt unsere traditionelle Hocketse in der Rosenstraße wird zur Jubiläumshocketse. In seiner 47. Auflage, wird an Filderstadts ältestem Straßenfest wieder einiges für die Besucher geboten. So gibt es neben den altbewerten kulinarischen Klassikern wie Grill- und Currywurst, Thüringer, Steak, Pommes und den allseits beliebten Westernkarftoffeln am Sonntag auch zum ersten Mal ein Weißwurstfrühstück. Natürlich darf auch die sehr beliebte Cocktailbar am Samstagabend nicht fehlen. In diesem besonderen Jahr ist es uns gelungen Musikvereine zu engagieren, die ebenfalls ihr 100 jähriges Bestehen feiern, wodurch die Hocketse nochmals einen ganz besonderen Geburtstagsflair erhalten wird. Selbstverstänlich lassen es sich auch Groove Six nicht nehmen, bei unserer Hocketse den Samstagabend im Jubiläumsjahr mit ihrer Musik in eine riesige Party zu verwandeln. Das detaillierte Programm ist folgendes: Samstag 13.07.2024 16:00 Uhr: Eröffnung der Hocketse mit und Unterhaltung durch den MV Bernhausen 19:00 Uhr: Open-Air Party mit der renommierten Coverband Groove Six und Cocktails an der Bar Sonntag 14.07.2024: 09:45 Uhr: evangelischer Fest-Gottesdienst mit Pf. Thomas Binder. Anschließend Festbeginn mit Weißwurstfrühstück 11:30 Uhr: Unterhaltung durch die Degerschlachter Blasmusik 14:45 Uhr: Tanzvorführungen durch Tanzschule Matt (Leitung: Chiara Matt) 16:00 Uhr: Unterhaltung mit dem Musikverein Neuenhaus (Leitung: Nicolas Pfeifle) Für den Nachwuchs haben wir am Sonntag ein besonderes Highlight: in Zusammenarbeit mit dem TSV Bernhausen wird es ab 13 Uhr eine Spielstraße mit unterschiedlichen Stationen auf dem Festgelände geben. Freuen Sie sich mit uns auf unsere Jubiläumshocketse, mit vielen weiteren Attraktionen.