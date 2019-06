Radtour zu den Stationen der Remstal Gartenschau

Vom Treffpunkt an der Musikschule aus geht es zur Station „Belvedere“ und weiter zwischen den Reben zum Aussichtspunkt Harthau mit der Station „Wengerterhäuschen“ bis zum Schlosspark in Stetten, an der Glockenkelter vorbei, hinauf zur Y-Burg zum „Kaminhaus“ und über Weinstadt entlang der Rems und durch die Talaue zurück nach Fellbach. Bitte im i-Punkt Fellbach anmelden.