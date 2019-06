Vom Treffpunkt an der Musikschule aus geht die geführte Radtour nach Hegnach und an der Rems entlang nach Neckarrems, über Hochberg, Bittenfeld und Hohenacker wieder an die Rems und entlang des Flusses nach Waiblingen und über den Schüttelgraben zurück nach Fellbach.

Bitte im i-Punkt Fellbach anmelden.