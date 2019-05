× Erweitern Stuttgart soll zum Kirchentag Fahrradstadt werden

Vom Treffpunkt an der Musikschule aus geht die geführte Radtour.

Über den Schüttelgraben zur Rems, weiter über die Streuobstwiesen Richtung Korb, entlang der Weinberge zum Korber Kopf und vorbei am Sörenberg in Richtung Neustadt und ins untere Remstal, an der Rems entlang bis zur Hegnacher Mühle und von dort wieder zurück nach Fellbach.

Bitte im i-Punkt Fellbach anmelden.