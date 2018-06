Radtour: "Kleine Mössinger Runde" 2018

Kleine Mössinger Runde 2018

Die Radtour „Kleine Mössinger Runde“ findet jeden Freitag bis zum 28. September statt. Treffpunkt ist immer um 18 Uhr am Bahnhof Mössingen. Für alle, die Lust haben, in einer kleinen Gruppe Rad zu fahren! Auf unterschiedlichen Wegen geht es eineinhalb bis zweieinhalb Stunden lang durch das Umland von Mössingen und auch einmal hinauf auf die Schwäbische Alb. Länge und Dauer der Tour hängen vom Wetter und von der Lust und Laune der Teilnehmer/-innen ab. Der ADFC-Tourenleiter macht einen Vorschlag und übernimmt die Leitung. Die Teilnehmer/-innen fahren auf eigene Gefahr und sind für die Sicherheit und Zuverlässigkeit ihrer Räder selbst verantwortlich. Im Anschluss an die Tour kann eingekehrt werden. Nähere Informationen beim Tourenleiter Werner Steinhilber (Tel. 07473/4184 E-Mail: w.steinhilber@kabelbw.de). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.