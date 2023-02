Rafal Blechacz

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate für Klavier Nr. 8 D-Dur KV 311

Claude Debussy

Suite bergamasque

Karol Szymanowski

Variationen b-Moll op. 3

Frédéric Chopin

Nocturne E-Dur op. 62,2

Mazurkas op. 50

Polonaise op. 40

Polonaise-Fantaisie As-Dur op. 61

Rafał Blechacz Klavier

Sechzehn Jahre nach seinem herausragenden ersten Preis beim 15. Warschauer Chopin Wettbewerb und dem Gewinn aller Sonderpreise hat sich der Pianist Rafał Blechacz als feste Größe im internationalen Konzertleben etabliert. Vom Publikum in Europa, Asien und den USA gefeiert, lobt die Presse seine tiefsinnigen und virtuosen Interpretationen. Er ist außerdem Preisträger des »Gilmore Artist Award« 2014, eines der angesehensten Musikpreise für Pianistinnen und Pianisten weltweit, der seit 1991 nur alle vier Jahre verliehen wird.

Im Forum am Schlosspark debütierte Blechacz 2019 mit Chopins zweitem Klavierkonzert zusammen mit dem Mozarteumorchester Salzburg. Nun kommt er mit einem Klavierabend zurück nach Ludwigsburg, dessen fein komponiertes und brillantes Programm kennzeichnend für Blechacz’ reflektierende Herangehensweise ist. Die Komponisten Debussy und Szymanowski hatte er schon früh für sich entdeckt: »Debussy hat mich besonders für Klangfarben und seine Schattierungen sensibilisiert, die auch bei Szymanowski und Chopin eine wichtige Rolle spielen«. Dem polnischen Nationalkomponisten, seinem Landsmann, widmet Blechacz die zweite Programmhälfte mit einer erlesenen Auswahl von Kompositionen aus dessen spätem OEuvre: »Die Mazurkas haben etwas Immaterielles an sich, das sich jedem Zugriff entzieht. Und die Polonaise-Fantaisie As-Dur ist für mich so etwas wie Chopins Testament; sie resümiert seine komplette Klavierkunst und enthält eine große Palette an Emotionen.«