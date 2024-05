Kuratorinnenführung

Die Ausstellung Decoding the Black Box bringt Künstlerinnen und Künstler zusammen, die sich mit den Effekten beschäftigen, die digitale Technologien auf unsere Lebenswelt haben. Sie bringen Licht in den dunklen Raum der Black Boxen ¬und beleuchten die Prozesse, die sich in unseren Endgeräten abspielen. Dabei legen sie nicht nur die Funktionsweisen digitaler Technologien offen, sondern visualisieren zugleich die Auswirkungen, die sie auf unsere Wahrnehmung von Realität haben. Während die kapitalistischen und machtpolitischen Strukturen des Internets und der virtuellen Bildökonomie transparent gemacht werden, zeigen die Künstlerinnen und Künstler Gegenentwürfe für eine dezentralisierte und demokratische Nutzung von Digitaltechnologien auf.