Suitcase Memory + Sidestreet Blues

Suitcase Memory ist Alternative Rock voller Energie, unbändiger Spielfreude, gepaart mit wohlüberlegten und authentischen Texten. Wir haben die Trümmer der Vergangenheit hinter uns gelassen, leben im wahrhaftigen Hier und Jetzt und sind bereit, unsere Geschichten zu erzählen.

BESCHREIBUNG

SideStreet Blues das sind fünf Musiker aus dem Großraum Stuttgart, die sich gesucht und gefunden haben. Alle haben sie in den letzten Jahrzehnten ihre Sporen in der lokalen Musikszene verdient, aber der Blues hat sie Ende 2016 schließlich zusammengeführt. Angetrieben von der Präsenz des texanischen Frontmans Michael Marzett ist die Spielfreude bei den Konzerten von SideStreet Blues zu spüren – die Wahrheit liegt eben im Blues. Das kraftvolle Gitarrenspiel von Achim Behr und die flinken Finger von Albrecht Reiber an den Keyboards bahnen sich ungestreift den Weg ins Ohr. Die Rhythmusgruppe mit Ralf Baumann am Bass und Matze Haug an den Drums hält den „Laden“ zusammen. SideStreet Blues stehen für Blues-Rock, klassischen Blues und Southern Rock. https://www.sidestreetblues.de