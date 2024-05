Das Maharaj Trio ist ein berühmtes Instrumentaltrio in der Besetzung Sarod, Sitar und Tabla. Die drei Musiker, Vater und zwei Söhne, stammen aus einer nordindischen Musikerfamilie in Varanasi, deren musikalische Tradition in der mündlichen Weitergabe rund 500 Jahre zurückreicht.

BESCHREIBUNG

Das Trio spielt als Jugalbandi (übersetzt: verflochtene Zwillinge), einer seit Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts gebräuchlichen Trioform, bei der die melodische Improvisation von zwei aufeinander reagierenden, gleichberechtigten Solisten gestaltet wird. Jugalbaldi wurde in Europa vor allem durch die Auftritte des Sitaristen Ravi Shankar mit dem Sarodspieler Ali Akbar Khan bekannt. Das Trio hat in Indien ein Millionenpublikum. Außerhalb Indiens tritt es auf internationalen Festivals auf und ist häufiger auch in Deutschland zu hören. Neben der Improvisation im Stil der klassischen nordindischen Musik sucht das Trio auch die Verknüpfung mit anderen westlichen Stilrichtungen wie Blues, Jazz und im Kontext der Weltmusik. Bereits 2022 war das Trio bei uns zu Gast und hinterließ ein begeistertes Publikum.