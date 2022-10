Rafik Schami | Mein Sternzeichen ist der Regenbogen

Eine poetische Reise durch seine Geschichten, erzählt von einem der besten Erzähler!

*Kartenverkauf ab dem 22. Oktober **

„Rafik Schami jongliert wieder“, schreibt die Süddeutsche Zeitung, und meint damit Schamis Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Denn Schami ist vor allem das: ein Erzähler. Auf der Bühne liest er nicht aus den 30 Geschichten aus Mein Sternzeichen ist der Regenbogen vor, er erzählt mit Begeisterung, wirft die Themen Liebe, Sehnsucht und Exil in die Luft und fängt sie auf mit Witz, Charme und orientalischer Erzählkunst.

In einer Geschichte geht es um ein Klassentreffen mit Verstorbenen, in einer anderen um eine Kreuzfahrt, bei der alle Männer ihr Geschlechtsteil verlieren. Es geht um die Frage, wie viele Haustiere man kaufen muss, bis man von der Angestellten in der Zoohandlung bemerkt wird, und wie man ein Horoskop erstellt, wenn man seinen Geburtstag nicht kennt. Es geht um Erlebtes und Gehörtes, um deutsche Lebenslügen und Heimweh, das in Koffer gepackt wurde. Und es geht darum, wie man immer den Humor behält, denn das Lachen ist, sagt Schami, „der beste Schmuggler für Geschichten.“

