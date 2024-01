Rafik Schami: Wenn du erzählst, erblüht die Wüste

„Wenn du erzählst, erblüht die Wüste“ ist eine Hommage an die Kraft des Erzählens. Rafik Schami rettet die schönsten Perlen arabischer Erzählkunst vor dem Vergessen und verknüpft sie zu einem persönlichen und poetischen Roman.

Im Roman nimmt uns der Autor mit ins 19. Jahrhundert zu König Salih und seiner Frau, die einem Attentat zum Opfer fällt. Ihre einzige Tochter und Thronfolgerin stürzt daraufhin in eine tiefe Melancholie. Als Karam, der Kaffeehauserzähler, von ihrer Krankheit erfährt, beschließt er, die Prinzessin zu heilen. Allabendlich versammelt er erzählfreudige Menschen im Palast, um die junge Frau durch die schönsten Geschichten ins Leben zurückzuholen.

Im Gespräch mit Dr. Wolfgang Niess stellt Rafik Schami seinen Roman vor.

Rafik Schami wurde 1946 in Damaskus geboren und lebt seit 1971 in Deutschland. Sein umfangreiches Werk wurde in 33 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so u.a. mit dem Hermann-Hesse-Preis, dem Nelly-Sachs-Preis, dem Preis "Gegen Vergessen - Für Demokratie" und dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis.

In Kooperation mit der Kreissparkasse Reutlingen und Osiander