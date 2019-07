Der isländische Künstler Ragnar Kjartansson (*1976 in Reykjavík, IS) lässt in seinen Werken die Grenzen zwischen bildender Kunst, Literatur, Musik und darstellender Kunst verschwimmen.

Spielerisch verknüpft er die verschiedenen Gattungen in seinen Performances, für deren Entwicklung er Zeichnungen anfertigt, die auch Grundlage seiner Videoinstallationen und Gemälde sind. Inhaltlich nimmt Kjartansson Bezug auf Künstlerstereotype und Motive der westlichen Erinnerungs- und Wissenskultur. Vielen seiner Werke liegen historische und politische Ereignisse zugrunde. Deren Ernsthaftigkeit bricht Kjartansson mit Humor und pointierter Zuspitzung. Als künstlerische Strategien dienen ihm Variation, Wiederholung und Loop, eine erweiterte zeitliche Spieldauer, Persiflage und Verfremdung. Diese verstärken oder brechen den Ausdruck intensiver Gefühle von Schmerz und Melancholie. In seinen Arbeiten gehen Realität und Fiktion fließend ineinander über.