Raimund Weber: "Gmünd gegen Rechberg. Ein Streit um die Freie Pirsch im 16. Jahrhundert vor dem Reichskammergericht."

Im Jahr 1548 nahm Ulrich III. von Rechberg (verst. 1572) einem Gmünder Bürger einen Hirsch weg, den dieser in der Nähe von Straßdorf geschossen hatte. Dieser Vorfall war Anlass für einen langen Prozess vor dem Reichskammergericht in Speyer. Es ging darin um grundsätzliche Probleme der sogenannten "Gmünder Freien Pirsch", eines Gebiets mit freiem Jagdrecht für jedermann, und um das Jagdrecht des adeligen Schlosses Hohenrechberg. Während des Prozesses wurden zahlreiche Zeugen aus Gmünd und Umgebung vernommen, deren Aussagen ein wirklichkeitsnahes, farbiges Bild von der Jagdausübung Gmünder Bürger und der Bauern auf dem Land in reichsstädtischer Zeit vermitteln.