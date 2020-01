Vor 100 Jahren empfing Dr. Otto Buchinger seinen ersten Fastenpatienten und beschritt damit den neuen Weg des Heilfastens. Zum Begründer der modernen Fastentherapie wird Buchingers Enkel Raimund Wilhelmi. Als Direktor der weltweit angesehenen Buchinger Wilhelmi-Klinik hat er über Jahrzehnte Menschen bei der außergewöhnlichen Erfahrung des Heilfastens aktiv begleitet. Mehr denn je ist Wilhelmi (70) davon überzeugt, dass der Verzicht und das Fasten zu einer geistigen Transformation führen und zu einer entscheidenden Begegnung mit sich selbst. Raimund Wilhelmi ist der Enkel von Dr. Otto Buchinger, dem Begründer der modernen Fastentherapie. Nach Jurastudium in Berlin und Hamburg sowie einem Psychologie-Studium in New York beginnt er im Stammhaus in Überlingen am Bodensee zu arbeiten, wo er 40 Jahre die Leitung innehatte. Raimund Wilhelmi engagiert sich darüber hinaus in der Lokalpolitik, fördert junge Künstler und ist ein international gefragter Vortragsredner. Verheiratet ist der Vater zweier Söhne mit Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo.