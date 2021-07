Rainald Grebe begleitet von Fortuna Ehrenfeld

POPMUSIK heißt das neue Album von Rainald Grebe, das er mit Martin Bechler von der Kölner Band Fortuna Ehrenfeld aufgenommen hat. In einem kleinen verlassenen Studio irgendwo in Brandenburg. „Sag mal was ist das eigentlich für ein Genre, was wir hier machen?“ fragte Grebe eines Abends den nimmermüden „Schrauber“ Bechler. „Popmusik, wieso?“ war die lapidare Antwort.

Rainald Grebe stellt mit Fortuna Ehrenfeld das neue Album vor. Und dann wird der Abend offen. Let the music play. Sie geben sich die Klinke in die Hand und lassen den Pophund von der Leine. Rainald Grebe und die Fortunas, die mit Jenny Thiele an den Tasten und Jannis Knüpfer am Schlagzeug als Gute-Laune-Maschine und eingespielter Haufen gelten, sitzen auf einem grossen Schatz von Songs und werden an diesem Abend kräftig aufdrehen. Fortuna Ehrenfeld spielt Grebe, Fortuna singt Ehrenfeld, Rainald Grebe singt Grebe. Grebe spielt Fortuna. Popmusik!

Ein Abend auf der Suche nach dem Herz der Popmusik...

Nur ein paar Konzerte in ein paar Städten. Popmusik!

Präsentiert von Kulturbüro Sorglos, Rosenau Kultur e.V. und dem Feierabendkollektiv im Rahmen des Open-Air Sommers beim Mercedes Benz Museum