Mit Rainer Böhm am Piano, Arne Huber am Bass und Peter Gall an den Drums ist ein Konzert der Extraklasse zu erwarten!

Rainer Böhm + Trio: Seit Jahren sind die Musiker eingespielt und dabei in Ihrer Expressivität immer überraschend und emotionsgeladen. Der mehrfach ausgezeichnete Pianist Rainer Böhm, welcher gleichzeitig als Professor an zwei Musikhochschulen tätig ist, zählt zu den deutschen und internationalen Pianogrößen, was auf 70 CD-Veröffentlichungen zu hören ist. Mit Drummer Peter Gall aus Berlin und dem Freiburger Bassisten Arne Huber findet Böhms Spiel die ideale Ausführung seiner Ideen.