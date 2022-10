Rainer Bielfeldt "Nicht allein - ein herzerwärmender Abend für die kalten Tage"

Nicht jeder zählt sich zu den bedingungslosen Weihnachtsfans. Auch Rainer Bielfeldt ist in jährlicher Regelmäßigkeit irritiert von Lebkuchen im Spätsommer, Glühweinfuselschwaden auf überfüllten Weihnachtsmärkten und "Last Christmas" in Dauerschleife.

Aber wenn man einmal behutsam den Puderzucker wegpustet und hinter die Pappmascheefassaden blickt, dann zeigt sich die dunkle Jahreszeit von ihrer hellen und besten Seite.

Rainer Bielfeldt singt vom Zusammenrücken an kalten Tagen, von Liebe auf den ersten Blick am Heiligabend und von der Magie der Musik, die sogar den Schnee zum Schmelzen bringt. Er erzählt vom selbstgebastelten Weihnachtsengel, der ihn schon fast sein ganzes Leben begleitet, von den Menschen, die im Kältebus Wärme und Mut tanken und was ihm in den ersten Minuten eines gerade neu begonnenen Jahres so alles durch den Kopf geht. Und auch das ein oder andere traditionelle Lied-Kleinod findet Einzug und wird auf von ihm in seinem ganz eigenen Bielfeldt'schen Stil interpretiert.

„Seine Lieder sind trotz Tiefgang von einer lässigen Leichtigkeit.” (Berliner Morgenpost).

"Liebevoll, musikalisch mit allen Wassern gewaschen und von weiser Jugendlichkeit." (Kieler Nachrichten).