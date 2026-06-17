Rainer Bock & Harald Lesch lesen Hüsch - Trost und Kraft in diesen Zeiten

Ein Abend. Zwei „Hüschianer“. Und der Geist des Dritten, des Meisters: Hanns Dieter Hüsch.

Mit Schauspieler Rainer Bock („Das weiße Band“, „Better Call Saul“, „Atlas“ u.v.m.) und Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator Harald Lesch („Leschs Kosmos“, „Terra X“) leihen zwei Größen ihres Fachs den zeitlosen Texten Hüschs ihre Stimmen und lassen die Zuhörerinnen und Zuhörer in dessen tiefgründige und feinsinnig-humorvolle Gedankenwelt eintauchen.

Hüschs einzigartiges poetisch-literarisches, von sprachlicher Brillanz gezeichnetes, oft gesellschaftskritisches Kabarett begleitete und prägte Generationen von Menschen. Im Jahr 2025 wäre der Niederrheiner 100 Jahre alt geworden – und seine Worte wirken heute gegenwärtiger denn je. Es sind tröstliche Worte; Worte, die Mut machen und Kraft schenken. Die dadurch verbinden, dass sie zum Nachdenken anregen und Raum für Austausch bieten und nicht zuletzt durch gemeinsames Schmunzeln, mal herzliches Lachen diesen Leseabend zu einem unvergesslichen machen.