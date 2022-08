Rainer Brüninghaus Solo / Kristina Shamgunova Quartett

Die Zuschaueranzahl im Saal der HKM ist beschränkt.

Rainer Brüninghaus

Bereits in den 1970er Jahren zählte Rainer Brüninghaus neben Wolfgang Dauner und Joachim Kühn zu den führenden deutschen Jazz-Pianisten. Er ist ein Meister der Improvisation auf der Grundlage von eigenen, ausnotierten Kompositionen und thematischen Grundgerüsten. Nichts ist willkürlich, nichts ist bloßer Effekt. Faszinierende Themen und Improvisationsläufe kennzeichnen sein elegisches Spiel.

In den 1980er Jahren arbeitete Brüninghaus als Bandleader vorwiegend an eigenen Projekten, so auch für das renommierte Label ECM. Er wurde mit dem Jazz-Preis des SWR und dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. 1988 begann seine bis heute andauernde Zusammenarbeit mit Jan Garbarek, mit ihm begeistert er weltweit das Konzertpublikum.

Rainer Brüninghaus solo ist ein besonderes, ein seltenes Ereignis.

Rainer Brüninghaus – piano

Kristina Shamgunova Quartett

Kristina Shamgunova ist bereits beim Klaeng Festival, in der Elbphilharmonie und bei enjoy jazz aufgetreten. Ihre Musik ist universell ansprechend und auch für Nicht-Jazzfans zugänglich.

Mit ihrem Quartett spielt sie eigene Kompositionen, in denen die Musiker größtmögliche Freiheit mit nur wenigen konkreten kompositorischen Vorgaben haben und die Musik live im Konzert entwickeln. Ihre Kompositionen haben singbare Melodien und Harmonik mit Logik und Substanz.

Sie bezirzt das Publikum mit ihrem betörenden Saxophon-Sound, der klingt wie aus fernen Zeiten.

„ ... Dreistimmigkeit aus Saxophonen und Bass – wie aus einem Guss. Ihre Stücke folgen einer ausgeheckten harmonischen Logik, ohne sich von der Tradition zu verabschieden." (Supernova Music Magazine)

Kristina Shamgunova – Altsaxophon

Benedikt Jäckle – Tenorsaxophon

Jan Dittmann – Bass

Micha Jesske – Schlagzeug