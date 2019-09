Als Gitarrist & Literat freut sich Rainer Kröhn, am Samstag den 25ten Oktober ab 20.30 im Schloßcafé sein Programm „Wohin der Wind Dich treibt" vorzustellen. Alle seine Lieder und Instrumentalstücke sind Eigenkompositionen, die mit viel Herzblut vorgetragen werden. In seiner Musik mischt er Einflüsse aus Blues, Folk, Rock, Latin mit einer Prise Jazz. Wichtig ist ihm ein intimer Kontakt zum Publikum. Dabei nimmt er seine Zuhörer auf eine Reise zwischen Klamauk und tiefer Nachdenklichkeit mit. Wie ihm das gelingt, wird hier nicht verraten. Bestimmt aber klärt er auf, was er mit Bob Dylan gemeinsam hat.