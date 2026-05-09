Rainer Maria Rilke trifft

Rainer Maria Rilke war von der bildenden Kunst seiner Zeit fasziniert – die Beschäftigung mit Kunstwerken wurde dabei häufig zum Referenzpunkt seiner eigenen Dichtung.

Auch 100 Jahre nach seinem Tod haben seine Texte nichts von ihrer Anziehungskraft verloren und dienen Künstlerinnen und Künstlern bis heute als Inspirationsquelle.

Impulsgebend zur Ausstellung sind die drei Inszenierungen: Rilke im Park auf Schloss Fachsenfeld, Heute: ein weißer Elefant auf Schloss Wasseralfingen und Rilke im Garten auf der Landesgartenschau Ellwangen des Theaters der Stadt Aalen. Für alle drei Produktionen wurden Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit dem Schaffen Rilkes zu befassen und die eigene Arbeit am Werk zu präsentieren.

Die Ausstellung auf Schloss Fachsenfeld versammelt nun alle Kunstwerke, die im Rahmen dieser Rilke-Aufführungen entstanden sind und noch entstehen werden.

In einen künstlerischen Dialog mit Rilkes Werk treten die Arbeiten der folgenden Künstlerinnen und Künstler:

Wiebke Bader • Paul Groll • Tobias Kerger •Jessica Rühmann • Trigal Sandberger Canas • Silke Schwab-Krüger • Ines Tartler