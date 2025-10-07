Rainer Maria Rilke

ein Leseabend mit Musik

bis

Stadtbücherei Gerlingen Schulstraße 13, 70839 Gerlingen

Der Schauspieler Ernst Konarek würdigt den 99. Todestag von Rainer Maria Rilke mit ausgewählten Texten. 

Er wird musikalisch an der Gitarre begleitet von Flavian Wagner, Lehrer der Jugendmusikschule Gerlingen. 

Die 1906 in ihrer endgültigen Fassung erschienenen Prosadichtung  „DIE WEISE VON LIEBE UND TOD DES CORNETS CHRISTOPH RILKE“ ist für Ernst Konarek eine der schönsten literarischen Auseinandersetzungen mit Liebe und Tod. Natürlich werden Sie auch neben anderen Texten Rilkes berühmte Gedichte „Herbst“, „Der Panther" und „Das Karussell“ hören.

Lassen Sie sich von dem wohl bedeutendsten Lyriker der Moderne in eine wunderbare, poetische Welt entführen.

Stadtbücherei Gerlingen
