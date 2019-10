Das Jahr 2019 ist das Michael Ende Jahr: Wäre der Wortkünstler nicht schon 1995 gestorben, würde er am 12. November 90 Jahre alt. Obwohl er der Welt nun seit einem Vierteljahrhundert fehlt, ist sein Werk höchst lebendig. Der Karlsruher Liedermacher Rainer Markus Wimmer nimmt sein Publikum deshalb mit auf eine Reise in den phantasievollen Kosmos des Geschichtenerzählers. Wimmer entdeckt die Sphäre der alten Mythen und neuer Phantasien auf eigene Weise. Das „Weltbild des Nur-Beweisbaren“, hatte Michael Ende gesagt, sei „trotz seiner immensen Kompliziertheit letzten Endes ganz einfach zu langweilig“.

Das reizte den Liedermacher, dieses unbekannte Land zu besuchen, in dem eine Geschichte unendlich sein kann. Mit großer Neugierde machte sich der diplomierte Elektrotechnik-Ingenieur auf die Reise, um das Neue, das Wesentliche für sich und seine Musik zu entdecken. Er kehrte mit der Erkenntnis zurück, dass Michael Ende Recht hat, wenn er sagt, dass die Phantasie nicht die Realität beschreiben kann – das ist auch nicht ihre Aufgabe – aber den Blick auf sie zu richten, erwärmt das Herz. Vom neuen Lebensgefühl, das über naturwissenschaftliches Wahrnehmen hinaus auch eine seelische Qualität in der Welt erkennt, berichtet Wimmer in seinen Liedern.