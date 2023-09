Rainer Moritz – "Eine Schlagerreise"

Rainer Moritz leitet das Literaturhaus Hamburg. Darüber hinaus ist er als Kritiker, Radiokolumnist und Autor zahlreicher Bücher präsent – und als Kenner der deutschen Schlagergeschichte. Amüsant und lehrreich führt er an diesem Abend durch Höhen und Tiefen des Schlagers – angefangen mit Rudi Schurickes Nachkriegshit "Capri-Fischer" und Lolitas "Seemann" bis hin zu "Marmor, Stein und Eisen bricht", "Ein Bett im Kornfeld" und Andrea Bergs "Du hast mich tausendmal belogen". Und natürlich darf in diesem Reigen Udo Jürgens nicht fehlen. Ein kurzweilig-komischer Abend, der in die Vergangenheit führt und zum Mitsingen animiert.