Rainer Moritz „Mögen Sie Madame Bovary?“

Eine einzige Begegnung kann unser Leben verändern – und das gilt auch für Begegnungen mit Figuren aus der Literatur.

Manchmal kommen wir ihnen so nahe, dass sie uns vertrauter erscheinen als die Menschen in unserer Nachbar- oder Verwandtschaft. Wir finden uns in ihnen wieder, nehmen Anteil an ihren Schicksalen, reiben uns an ihnen und wollen sie nicht mehr missen.

Rainer Moritz lädt ein zu einem Spaziergang durch die Weltliteratur, begleitet von einer äußerst vielfältigen und höchst subjektiven Auswahl seiner Lieblingsfiguren – von Dagobert Duck über Emma Bovary,Troubadix, Dubslav von Stechlin und den Kleinen Nick bis hin zu Emily Grimes.