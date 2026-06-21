Rainer Moritz, Claudia und Wolfgang Seljé

Im Sommer schlagen die Herzen höher. Im Sommer wollen wir verreisen, ans Meer, an sonnige Buchten oder zumindest an den nächsten Baggersee, und wenn derart gute Laune herrscht, läuft der Schlager zur Hochform auf. Rainer Moritz, Literaturwissenschaftler und Schlagerexperte, unternimmt eine Reise durch die Geschichte des sommerlichen Liedguts. Wir schlagen mit Jürgen Drews das »Bett im Kornfeld« auf, suchen mit Howard Carpendale nach »Spuren im Sand«, rufen mit Imca Marina »Viva España«, packen mit der kleinen Cornelia unsere Badehose ein und fragen mit Nina Hagen, warum auf Hiddensee der Farbfilm vergessen wurde. Kommen Sie mit in den Schlagersommer und Rudi Carrells Klage »Wann wird’s mal wieder richtig Sommer« spielt an diesem Abend keine Rolle mehr. Begleiten Sie Rainer Moritz und Wolfgang und Claudia Seljé durch den Sommerschlager – Open Air im Park der Villa Berg, Stuttgart.