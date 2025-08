Rainer Moritz: Das Jahr in Büchern. Literaturtipps für jeden Tag

Die Antwort auf die Frage: „Was soll ich lesen?“

Was soll man lesen? Welche Romane, Gedichte oder Theaterstücke lohnt es, wieder in die Hand zu nehmen oder erstmals für sich zu entdecken?

Rainer Moritz macht aus der Not eine Tugend und gibt unerschrocken satte 366 Literarturtipps (Schaltjahre also inbegriffen). Ob Vertrautes oder Überraschendes: Auf jeder Seite findet sich eine Buchempfehlung, die entweder einen direkten oder einen charmanten Bezug zum Datum oder zur Jahreszeit hat. So möge Neugier entstehen, den Horizont zu erweitern und sich dem Entlegenen, dem manchmal zu Unrecht Vergessenem zuzuwenden. Ein wunderschön gestaltetes Hausbuch, das dazu ermuntert, die eigenen Regale abzuschreiten oder Buchhandlungen und Bibliotheken zu durchstöbern.

Rainer Moritz, 1958 in Heilbronn geboren, ist Literaturwissenschaftler, Autor, Kritiker und Übersetzer. Er arbeitete viele Jahre in Verlagen, zuletzt als Programmgeschäftsführer bei Hoffmann und Campe, und leitete zwanzig Jahre das Literaturhaus Hamburg. Bei Reclam veröffentlichte er zuletzt Udo Jürgens. 100 Seiten und übersetzte Gaston Leroux’ Das Phantom der Oper.