»Verbrecherische Volksverdummung« nannte der Dichter Peter Rühmkorf das, was der Schlager in den Köpfen der Deutschen anrichte. Davon unbeeindruckt, laden der Schlagerexperte und Hamburger Literaturhausleiter Rainer Moritz und der »schwäbische Botschafter« Wolfgang Seljé zu einer komisch-schrecklichen Reise durch die Schlagergeschichte ein. Ob Siw Malmkvists Liebeskummer lohnt sich nicht, Udo Jürgens’ "Im Kühlschrank brennt noch Licht", Mary Roos’ "Nur die Liebe lässt uns leben", Renate Kerns "Du musst mit den Wimpern klimpern" oder Bata Illics "Ich möcht’ der Knopf an deiner Bluse sein" – hier bleibt kein Ohr trocken, hier werden Herzen schwach. Lassen Sie sich an Lieder erinnern, die Sie vergessen wollten.

Schlagersause, + Livestream

Wolfgang Seljé (Musik)