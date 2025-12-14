Vom unwiderstehlichen Reiz einer Buchhandlung, von den Lockrufen eines Antiquariats und vom (Un-)Glück des Lesens: Rainer Moritz ist Autor, Literaturkritiker und Übersetzer. Zwanzig Jahre lang leitete er das Literaturhaus Hamburg. Und vor allem ist er ein Mann, der sich seit Kindesbeinen von Bücherorten aller Art begeistert lässt. Darüber hat er oft geschrieben, etwa in »Die schönsten Buchhandlungen Europas«, »Leseparadiese. Liebeserklärung an die Buchhandlung« oder »Das Buch zum Buch«, und davon erzählt er nun. Sein kurzweiliger Vortrag berichtet von den eindringlichsten Erlebnissen, die er in Buchhandlungen und Antiquariaten gemacht hat, von aufgestöberten Schätzen, von merkwürdigen Gespenstern, die auf Büchern sitzen, und nicht zuletzt von den so besonderen Menschen, die bis heute nicht davor zurückschrecken, eine Buchhandlung oder ein Antiquariat zu führen.