Rainer Storck - Freiräume. Papierarbeiten und Collagen

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würden sich meine Arbeiten an realen Landschaften orientieren: Variationen von Grau, Braun, Dunkelviolett aus dem Gebirge, kupferrote Steine von Lanzarote, weiße Felsen auf Rügen, Wüsten in Ockergelb und gepflügte, braune Erde.

Während in der Natur die Jahreszeiten, Tag und Nacht, Hitze und Kälte, Sonne und Regen Prozesse in Gang setzen, die Berge und Täler formen, entstehen meine Landschaften aus Packpapier und Büttenpapieren. Während die Natur durch Werden und Vergehen eine Palette von Farben zaubert, entstehen meine Landschaften durch den Einsatz von Bleistiften, Farbstiften, Acryl- und Aquarellfarben. Auf collagierten Papieren erscheinen Schnittkanten und Linien wie Wege und Horizonte. Aufgetragene Farben und Zeichnungen bilden Flächen und Muster wie Felder und Berge. Aus dem Zusammenwirken dieser Strukturen entstehen abstrakte Bilder, die aussehen wie Landschaften.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise! Erkunden Sie ein Panorama oder entdecken Sie aus der Vogelperspektive eine unbekannte Topographie. Sie sind unterwegs in noch unerforschten Gebieten. Trauen Sie sich! Spätestens am Bildrand finden Sie die alte Ordnung wieder.

Kuratorin: Cornelie Heller-Merschroth