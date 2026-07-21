Rainer Tempel New Quartet • presented by IG Jazz

2026 - Zeit für neue Bindungen, Zeit für neue Klangblüte.

Fein orchestriert auf erlesenen Instrumenten.

Geführt von kultivierten Klangkünstlern aus vielgeschätzten Städten.

Vintage und zeitgenössisch zugleich.

Some delightful beats.

Eine Vernissage frischer Tondichtung, nebst den Weisen von damals.

Soweit gut gereift.

Verbaut in filigraner Textur, gegossen ins Ebenmaß.

Wohltemperiert und einladend.

Fließend und bewegt. Gegend aus Klang.

Ikonische Endgeräte analoger Bauart, mitunter gar aus Übersee.

Das Quartett säumt die Nähte auf und lässt die Ränder überlappen.

Rainer Tempel, Pianist und Komponist aus Tübingen, verfeinert seit drei Jahrzehnten seine Tonkunst. Mit Blick zum Horizont und Kompass am Klavier. Axel Schlosser begleitet ihn beharrlich. So gehen sie und gehen sie. Neue Wege kreuzen sich, an Neckar, Main und Rhein. Neue Jahrgänge finden sich. Im Herzen von Europa - wo Tüftler mäandern, wie Oliver Lutz. Und Taktgeber wandeln, wie Fabian Arends.

Besetzung: Rainer Tempel (p); Axel Schlosser (trp); Oliver Lutz (b); Fabian Arends (dr)