Bergen-Release-Tour.

Genregrenzen? Rainer von Vielen reißen sie einfach ein. Zen-Metal begegnet Teufels- Pop, Akkordeon und Elektronik verschmelzen mit treibenden Gitarren, hymnischer Gesang wechselt sich mit rhythmischem Sprechgesang ab. Seit über zwei Jahrzehnten verwandelt das Allgäuer Quartett Clubs und Festivalbühnen in vibrierende Kollektive voller Tanz, Ekstase und Gemeinschaft. Ihre Shows sind musikalische Urknalle – mal brachial, mal zärtlich –, doch immer mitreißend und voller poetischer Gesellschaftskritik.

2025 kehren Rainer von Vielen nach acht Jahren Studio-Pause mit dem neuen Album „Bergen“ zurück – handgemacht, intim und ehrlich. Entstanden aus dem autobiographischen Theaterprojekt „Räuberleiter“, atmen die Songs Widerstand gegen das digital Genormte: Das Akkordeon erzählt, das Schlagzeug treibt, und eine Tuba von Stofferl Well verleiht archaische Tiefe. Verzerrte Gitarren weichen ausgefeiltem Songwriting – ohne dass die Band ihre unerschütterliche Genre-Freiheit verliert. Textlich wird es existenziell: Abschied, Trauer, Hoffnung und Versöhnung treffen mitten ins Herz.

Auf der kommenden Tour verknüpfen Rainer von Vielen diese neuen Klangwelten mit der ungestümen Energie ihrer legendären Live-Performances. Das Ergebnis: nachhaltige Zerstreuung, regenerative Euphorie und die globale Erwärmung des Weltfriedens – alles an einem Abend. Wer dabei ist, erlebt eine musikalische Umarmung, die aufrüttelt, befreit und lange nachhallt.