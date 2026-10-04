Die „Rainer von Vielen – Akustik-Duo-Show“ ist etwas Besonderes: die Groove-Fraktion der Band bleibt zu Hause: Rainer und Gitarrist Mitsch Oko spielen die RvV-Klassiker und Brecht-Vertonungen im Duo – mit jeder Menge Gefühl und zweitstimmigem Gesang. Kern der Show sind Songs des neuen Theaterstücks über die Band und die Freundschaft der zwei Musiker names „Räuberleiter“ und die Lieder des neuen Albums „Bergen“.

Die Musiker adaptieren die Feinheiten ihrer eigenen Songs und transformieren das Gesamtwerk der Band zu Liedermacher-Versionen. So wird ein Punk-Kracher zur poetischen Ballade oder eine Stadion-Rock-Nummer zur Country-Hommage. Durch Verzicht auf Computer, E-Gitarren und Schlagzeug wird die gewohnte Struktur der Songs aufgelöst, wobei diese gleichzeitig erkennbar bleiben.

Im Zentrum des Konzerts stehen jedoch die Texte auf einem Kontinuum zwischen Brechtscher Revolutionslyrik und poprelevanten Stadionhymnen. Die „Rainer von Vielen“-Duo-Show ist ein bewusster Kontrapunkt zum den elektronisch durchwobenen Programm der Band – eine Reduktion auf das Wesentliche: Melodie, Klang und Wort.

Ein Singer-Songwriter-Abend zum Zuhören und Tanzen.