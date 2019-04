Rakete zum Vatertag

Berühr mich mit Deiner Musik, verführ mich, elektrisier mich, hypnotisier mich: Im Buko klappt das regelmäßig, weil’s hier um das Einzige geht, was uns wirklich anmacht...Clubfeeling und Leidenschaft! MOSQK, BOLLY NOISE, JULIAN KONSENT und TIME-O starten die himmelfahrt Rakete in den Vatertag!Die Wahrnehmung von Bass hat der anderer Frequenzbereiche etwas Entscheidendes voraus: Tiefe Frequenzen werden nicht nur durch die Ohren wahrgenommen, sondern mit dem ganzen Körper. Bereits im Mittelalter hat man sich das Wirken des Basses bei Orgelstücken in der Kirche zu Nutze gemacht: der tiefe Bass hatte etwas Ehrfurcht gebietendes und wurde darum nur an ganz bestimmten Stellen eingesetzt. Für eine optimale Dosierung aus unseren Terrassen-Boxen sorgen; ROLLIN G, JANO P& MC MASO von der ME2YOU-CREW! Kommen, tanzen, Leidenschaft erleben, am nächsten Tag ist doch sowieso Feiertag!