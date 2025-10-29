Ralf Adler – Multivision Kreta

Der Fotojournalist und Kreta-Kenner Ralf Adler präsentiert nach vielen Reisen seine Trauminsel KRETA in zeitgemäßer Form als aufwändige Digitalprojektion.

Viele neue Fotos sind in den letzten Jahren entstanden, auf weiteren Reisen über die Insel hat Ralf Adler viele große und kleine Abenteuer erlebt. All dies fügt sich zu einem einzigartigen Porträt von Kreta zusammen. Die Schau ist eine Liebeserklärung an diese faszinierende Insel. Lassen Sie sich von Kreta verführen: tauchen Sie für einen Moment ein in die mystische Sagenwelt Kretas, sehen Sie die Wunder der minoischen Hochkultur, genießen Sie den Anblick erhabener Landschaften und blicken Sie in die Gesichter der stolzen Bewohner dieser über die Jahrhunderte hinweg leidgeprüften Insel. Begleiten Sie Ralf Adler durch die Städte, deren Antlitz durch das Kommen und Gehen der vielen Eroberer geprägt wurde. Henry Miller wusste es: Kreta ist etwas anderes.