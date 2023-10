Ralf Dujmovits - Alle 14 "8000er"

Bereiten Sie sich auf ein außergewöhnliches Erlebnis vor, das die Grenzen des Möglichen herausfordert und die Herzen der Abenteurer und Naturliebhaber höher schlagen lässt. Am 11. Oktober 2023 wird der renommierte Bergsteiger, Fotograf und Autor Ralf Dujmovits einen fesselnden Vortrag in der Dr. Sieber-Halle ins Sinsheim halten, welcher Sie auf eine Reise in die atemberaubende Welt des Bergsteigens und der Expeditionen mitnimmt.

Ralf Dujmovits, der als einer der erfahrensten Bergsteiger unserer Zeit gilt, wird seine faszinierenden Geschichten und Erlebnisse teilen, die er auf seinen zahlreichen Expeditionen in die höchsten Gebirge der Welt gesammelt hat. Von der Eroberung des Mount Everest bis zur Begegnung mit den Herausforderungen des K2 - sein Leben ist geprägt von Mut, Entschlossenheit und der Liebe zur Natur.

Merken Sie sich den 11. Oktober 2023 in Ihrem Kalender vor und sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Tickets für diesen besonderen Abend. Ralf Dujmovits' Vortrag verspricht, Ihr Verständnis für die Schönheit und Herausforderungen der Natur zu vertiefen und Sie mit einer neuen Perspektive auf die Welt zu bereichern. Seien Sie dabei, wenn einer der größten Abenteurer unserer Zeit seine Geschichten und Leidenschaften mit Ihnen teilt.

Wir freuen uns darauf, Sie am 11. Oktober 2023 bei diesem unvergesslichen Vortrag willkommen zu heißen!