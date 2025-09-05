Ralf Illenberger Band – Elements

Die Ralf Illenberger Band entfacht ein musikalisches Feuerwerk und lädt den Zuhörer auf eine innere Reise ein. Hochvirtuos wird musiziert, funky und manchmal psychedelisch, von folkig bis fast klassisch erschafft sie ihre ureigene Stilistik. Neben bekannten Titeln werden auch neue Kompositionen der CD Elements vorgestellt. Die Band verspricht ein einzigartiges Konzerterlebnis mit überschäumender Spielfreude und Virtuosität.

Seine musikalische Karriere begann für den Stuttgarter Gitarristen Ralf Illenberger in den späten 70ern zusammen mit Martin Kolbe. Bereits ihr Debütalbum „Waves“ wurde für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert. In zehn Jahren tourten sie durch über 40 Länder und prägten mit ihrem Stil Gitarristen weltweit. Danach gründete Illenberger Circle und feierte damit große Erfolge in den USA. Heart & Beat erreichte Platz 1 der Radio-Charts, der Chicago Tribune würdigte ihn als Besten seines Genres. 1997 folgte eine Grammy-Nominierung für Passion on Guitar. 2010 begann die Zusammenarbeit mit Peter Autschbach. Ihre CD No Boundaries gilt als gitarristischer Meilenstein.

„Musik ist unsere grenzüberschreitende Sprache, mit der kulturelle Verschiedenheiten vereint werden“, erklärt Illenberger, der mit Künstlern aus aller Welt musizierte – von Trommlern aus dem Senegal bis zu Sängern aus Tibet.

Was geschieht bei Regen?

Alle Veranstaltungen sind für den Stiftshof vorgesehen. Sollte das Wetter jedoch schlecht sein, werden die Konzerte in den Stiftskeller verlegt. Bei einer notwendigen Verlegung aufgrund der Wetterbedingungen informieren wir Sie spätestens am Donnerstag auf unserer Webseite. Um den organisatorischen Aufwand zu reduzieren, werden dann beide Konzerte des betroffenen Wochenendes im Stiftskeller stattfinden.