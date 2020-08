Ralf Illenberger ist seit über 40 Jahren ein bedeutender Vertreter der internationalen Musikszene. In den 70er und 80er Jahren musizierte der gebürtige Stuttgarter gemeinsam mit Martin Kolbe und beide haben als "Bestes Deutsches Gitarrenduo" unzählige Gitarristen weltweit mit ihrem Stil beeinflusst. Die Nominierung für den Deutschen Schallplattenpreis in 1978 ist nur eine der Auszeichnungen aus dieser Schaffensperiode.

Seit 1994 lebt er in Arizona/USA und hat insbesondere auch in den Staaten große Anerkennung als Komponist und Interpret seiner Klangwelten sowie als Produzent für junge internationale Musiker erzielt. In den 90er Jahren belegte seine CD Heart & Beat vier Wochen lang die Nr. 1 der Radio Charts in den USA und für seine Mitwirkung auf der CD "Passion on guitar" erhielt Ralf eine Grammy-Nominierung (1997). Seine Produktion PILGRIMAGE mit dem tibetischen Sänger Karjam Saecci wurde 2009 als beste asiatische Produktion ausgezeichnet.

2011 gründete er zusammen mit Peter Autschbach das Duo "Autschbach & Illenberger" mit dem er regelmäßig auch in Deutschland erfolgreich auf Tour ist. Daneben spielt Ralf mit weiteren weltweit anerkannten Künstlern in verschiedenen Projekten und erzielte auch mit ihnen überschwängliche Kritiken.

Mit seinem neuen Solo Programm Acoustic Guitar Magic entführt Ralf seine Zuhörer wieder in die orchestrale Welt der akustischen Gitarre und setzt auch hier, wie kaum ein anderer, auf Ausdruck und Gefühl.