Ralf Noack – Der Stuttgarter Wald im Wandel

Als Großstadt verfügt Stuttgart über eine besonders hohe Waldfläche. Maßgeblich prägt sie das Stadtbild, das Klima und die Lebensqualität. Doch auch der Wald steht vor großen Veränderungen: Klimawandel, Trockenheit und Schädlinge setzen ihm zu, doch vielfältige Wälder zeigen Hoffnung. Förster Ralf Noack gibt Einblicke in den aktuellen Zustand, berichtet von Erfolgen und Herausforderungen und zeigt, wie wir gemeinsam den Wald zukunftsfähig machen können – für Klima, Artenvielfalt, Erholung und kommende Generationen. Dabei wird insbesondere die Frage im Raum stehen: Welche Baumarten haben wir im stadtnahen Wald und warum ist gerade der Schutz der alten Bäume so wichtig?

Freitag, 10. Oktober

19.30–21.30 Uhr