Ralf Schmitz hat die Faxen dicke: „Meine Güte! Müssen wir denn ständig jedes Haar auf die Goldwaage legen, bevor wir es spalten?“

Ralf hat eine Mission! Er wird beweisen, dass wir alle mehr Spaß im Leben hätten, wenn wir nicht alles so ernst und so genau nehmen würden. Und diese Mission nimmt Ralf sehr ernst und sehr genau!

Er geht auf die Suche nach den Schmitzfindigkeiten des alltäglichen Wahnsinns, der uns alle so liebevoll schrullig und angenehm verrückt macht. Und er findet reichlich davon!

Wie ein Naturforscher zoomt er in das Panoptikum peinlich menschlicher Pingeligkeit. Dabei schaut er sich und uns allen ganz genau auf Hände, Mund und Macken. Und wenn es sein muss bis in unser Schlafzimmer. Also nicht in Ihres, aber vielleicht in das Ihrer Nachbarn. Und das wollen Sie doch nicht verpassen!

Die Ergebnisse seiner aberwitzigen Feldstudien seziert er penibel mit messerscharfen Gags und vollem Körpereinsatz in seinem neuen Bühnenprogramm Schmitzfindigkeiten!

Und wo valide Daten fehlen, wird es umso lustiger! Denn natürlich gibt es, wie in jedem Programm des Ausnahmekünstlers, Impro-Comedy auf allerhöchstem Niveau! Aber niemals über der Schmerzgrenze! Wehtun wird es nur vor Lachen, wenn Ihnen ein Feuerwerk aus unerwarteten Pointen, skurrilen Sketchen und fragwürdig anmutenden Tanz- und Musikeinlagen um die Ohren fliegt.

Und das Schönste, Ralf bringt uns Erlösung. Denn nach diesem Abend ist der Sinn des Lebens klar. Es gibt keinen. Wir können nur froh sein, dass wir nicht mehr auf die Jagd müssen, wenn wir nicht mal im Stande sind, uns im Supermarkt für einen aus 12.000 Joghurtsorten zu entscheiden.

Selbstlos wie er ist, hat er für uns auch ein auf Social Media beworbenes Bastel-Set getestet, mit dem man Gipsabdrücke von seinem besten Stück anfertigen kann. Ein tolles Valentinstags-Geschenk. Man braucht nur jede Menge Gips. Denn das klappt natürlich nicht auf Anhieb.

Und wenn Ralf im Handumdrehen in die Rollen Prominenter schlüpft, eine sehr private Beziehungsstory nur anhand skurriler Fernsehausschnitte nacherzählt und dann auch noch zum Flirt-Coach mutiert, ist endgültig klar: wir sind alle verrückt!

Und der König der Bekloppten lädt zur Audienz und einem ganz besonderen Abend voller Schmitzfindigkeiten!