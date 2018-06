Nachdem der Lauffener Gitarrist jahrzehntelang in den untersschiedlichsten Bands ( von Blues bis Metal war alles dabei ) diverse E-Gitarren bearbeitet hat, ist er nun schon seit längerer Zeit solo unterwegs.

In seinem 3-stündigen Akustik- Programm bringt er Songs der 60er-80er Jahre mit eigener Handschrift professionell rüber. Mit 3 Gitarren geht’s quer durch die verschiedenen Genres: Angefangen mit der vollmundigen Beatles Nummer „ Norwegian Wood“ werden im Verlauf des ersten Sets weitere bekannte Klassiker auf der Westerngitarre zelebriert.

Ein erster Höhepunkt des Auftritts ist der Elvis Titel „Jailhouse Rock“, der für Slide-Gitarre komplett neu arrangiert wurde-man darf gespannt sein.

Im zweiten Set kommt eine Konzertgitarre zum Einsatz. Mit virtuosem Fingerpicking gibt’s dann Songs wie „California Dreaming“, „Light My Fire“, aber auch filigranes wie z.B. die Mittelalter-Ballade „ Greensleeves“. Ralph Brandenburger hat bei vielen Titeln eigene Intros und Soli komponiert, die auch viel gespielte Songs wie „All Along The Watchtower“ wieder interessant werden lassen.

Im dritten Set steht der Gesang im Vordergrund, es wird ganz auf Party gesetzt. Wer Lust hat, kann bei Titeln wie „Johnny Walker“,“ Mendocino“ oder „Heartlight“ mit einsteigen - je lauter, desto besser!

Einen runden Abschluß gibt’s dann mit dem Sinatra-Klassiker „My Way“